Франция

Парижане попытаются заполучить габонского форварда.

ПСЖ продолжает следить за ситуацией вокруг нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга и попытается приобрести его в летнее межсезонье, сообщает Le10Sport.

Парижане хотят видеть габонского форварда в своем составе и готовы начать переговоры по нему. Арсенал готовится к уходу футболиста, поскольку его контракт истекает в 2021 году.

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Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за Обамеянга считается Интер. Также в подписании 30-летнего игрока заинтересованы Барселона и Челси.

В текущем сезоне Обамеянг провел 32 поединка в футболке "канониров", забив 20 голов.