Габонский нападающий с большой долей вероятности может оказаться в стане "нерадзурри".
Обамеянг, getty images
26 апреля 2020, 09:31
Интер будет фаворитом в борьбе за Пьера-Эмерика Обамеянга, если Лаутаро Мартинес перейдет в Барселону, сообщает Le10Sport.
Габонский нападающий приостановил переговоры с "канонирами" о продлении контракта, который истекает летом 2021 года.
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На счету Обамеянга 32 поединка на клубном уровне в этом сезоне, в которых он смог отметиться 20 забитыми голами.
Напомним, что за ситуацией вокруг габонского форварда внимательно следит Челси.