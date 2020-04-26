Италия

Габонский нападающий с большой долей вероятности может оказаться в стане "нерадзурри".

Интер будет фаворитом в борьбе за Пьера-Эмерика Обамеянга, если Лаутаро Мартинес перейдет в Барселону, сообщает Le10Sport.

Габонский нападающий приостановил переговоры с "канонирами" о продлении контракта, который истекает летом 2021 года.

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На счету Обамеянга 32 поединка на клубном уровне в этом сезоне, в которых он смог отметиться 20 забитыми голами.

Напомним, что за ситуацией вокруг габонского форварда внимательно следит Челси.