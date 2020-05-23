Франция

Точная дата должна быть утверждена после заседания Исполкома УЕФА в июне.

Французская Лига 1 стартует 22 августа, а день спустя стартует и второй дивизион – Лига 2, сообщает RMC Sport.

Соответствующее решение приняло руководство Профессиональной футбольной лиги Франции, проконсультировавшись с телевещателями – Canal+, MediaPro и beIN Sports.

17 июня должно состояться заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором утвердят даты еврокубковых матчей, а также начала чемпионатов, в том числе – и французского.

Нынешний сезон во Франции уже окончен. Амьен, Тулуза и Лион, которые пытались оспорить это решение в суде, потерпели поражение.