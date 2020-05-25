Французский клуб готов соперничать с европейскими топ-клубами.
Мохаммед Салису, getty images
25 мая 2020, 16:59
Ренн нацелился на приобретение защитника Мохаммеда Салису, сообщает Marca.
Источник утверждает, что французский клуб готов заплатить за игрока 12 миллионов евро и планирует сделать предложение в ближайшие недели.
В текущем сезоне Салису провел 28 поединков в футболке "фиолетово-белых", отличившись одним голом и одним ассистом.
Напомним, что фаворитом в борьбе за защитника остается Атлетико, а Реал Вальядолид пытается продлить соглашение с ганским игроком.