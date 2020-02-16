Испания

"Матрасники" хотят подписать защитника Вальядолида.

Защитник Вальядолида Мохаммед Салису попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание Marca.

Мадридский клуб намерен укрепить линию обороны следующим летом и попытается приобрести ганского центрбека. Клаусула футболиста в контракте с клубом составляет 12 млн евро.

Действующее соглашение Салису с Вальядолидом рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 25 поединков в футболке "фиолетово-белых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Салису заинтересованы Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид.

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