"Матрасники" хотят подписать защитника Вальядолида.
Мохаммед Салису, Getty Images
16 февраля 2020, 15:43
Защитник Вальядолида Мохаммед Салису попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание Marca.
Мадридский клуб намерен укрепить линию обороны следующим летом и попытается приобрести ганского центрбека. Клаусула футболиста в контракте с клубом составляет 12 млн евро.
Действующее соглашение Салису с Вальядолидом рассчитано до июня 2022 года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 25 поединков в футболке "фиолетово-белых", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Салису заинтересованы Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид.
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