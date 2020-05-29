Франция

Нападающий Лиона Мемфис Депай готов приступить к тренировкам.

Мемфис Депай 8 июня присоединится к тренировкам в общей группе Лиона — сообщает AD.

После разрыва крестообразной связки в матче против Ренна голландец уже полностью здоров, но пока проводит индивидуальные тренировки с тренером по физподготовке Лео Эхтельдом, восстанавливая физические кондиции.

Лион намеренно не форсирует подготовку Депая, поскольку чемпионат Франции завершен, однако уверено, что Мемфис будет в полной готовности к финалу Кубка лиги против ПСЖ и ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса, которые пройдут в августе.