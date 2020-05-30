Франция

Защитник Олимпиакоса может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Левый фулбек Олимпиакоса Константинос Цимикас близок к переходу в Ниццу, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Стоимость трансфера должна составить 8 млн евро плюс бонусы. Футболист подпишет трехлетний контракт с опцией продления еще на год. Ранее интерес к Константиносу приписывали Интеру и Наполи.

В нынешнем сезоне 24-летний Цимикас сыграл в 37 матчах за Олимпиакос во всех турнирах, отметившись семью ассистами.

Чемпионат Франции был остановлен досрочно из-за коронавируса. Ницца заняла пятое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.