Италия

Миланский клуб хочет подписать греческого игрока.

Защитник Олимпиакоса Константинос Цимикас попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

"Нерадзурри" намерены укрепить левый фланг обороны следующим летом и попытаются подписать греческого фулбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 20 миллионов евро.

В подписании 23-летнего игрока также был заинтересован Наполи.

В текущем сезоне Цимикас провел 37 поединков в футболке Олимпиакоса, отличившись семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер также рассматривает возможность подписания Антони Мартиаля.

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