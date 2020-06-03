Франция

Нидерландец ждет предложения от других клубов.

Лион работаем над тем, чтобы уговорить своего хавбека Мемфиса Депая продлить контракт с клубом еще на два года. Об этом сообщает RMC Sport.

Нидерландец пока не желает форсировать события и намерен взять паузу на раздумье, так как все еще имеет надежду получить предложения от других европейских клубов.

Ситуация для 26-летнего футболиста осложняет травма, которую он сейчас залечивает — разрыв крестообразной связки, с которой футболист борется еще с декабря 2019 года. Из-за недуга игрок находится без игровой практики уже фактически полгода. Сейчас же Депай возобновил работу по индивидуальной программе.

Соглашение с "ткачами" истекает летом 2021 года. Наставник лионцев Руди Гарсия и спортивный директор клуба Жуниньо уверенны в успешном завершении переговоров с футболистом. Лион намерен предложить хавбеку контракт до 2023 года.

В прошлом месяце различные источники сообщали об интересе к Депаю со стороны Милана и Барселоны.