Германия

"Красные" хотят подписать ганского хавбека.

Полузащитник Атлетико Томас Партей попал в сферу интересов Баварии, информирует El Desmarque.

Мюнхенский клуб намерен укрепить состав в летнее межсезонье и попытается приобрести центрального хавбека. Стоимость ганца оценивается в сумму около 50 миллионов евро.

В приобретении 26-летнего игрока также заинтересованы Арсенал, Ювентус и ПСЖ.

В текущем сезоне Партей провел 35 поединков в футболке "матрасников", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бавария также заинтересована в подписании защитника Лиона Пьера Калулу.

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