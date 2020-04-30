"Красные" хотят подписать ганского хавбека.
Томас Партей, Getty Images
30 апреля 2020, 10:58
Полузащитник Атлетико Томас Партей попал в сферу интересов Баварии, информирует El Desmarque.
Мюнхенский клуб намерен укрепить состав в летнее межсезонье и попытается приобрести центрального хавбека. Стоимость ганца оценивается в сумму около 50 миллионов евро.
В приобретении 26-летнего игрока также заинтересованы Арсенал, Ювентус и ПСЖ.
В текущем сезоне Партей провел 35 поединков в футболке "матрасников", отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Бавария также заинтересована в подписании защитника Лиона Пьера Калулу.
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