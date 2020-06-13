Франция

"Фиолетово-белые" планируют сохранить защитника.

Вальядолид заинтересован в подписании защитника Реала Хави Санчеса на постоянной основе, сообщает издание Marca.

"Фиолетово-белые" намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и планируют выкупить контракт Санчеса за 3 млн евро. Руководство клуба рассматривает 22-летнего игрока в качестве замены Мохаммеду Салису, который близок к уходу.

Санчес перешел в Вальядолид прошлым летом на правах аренды из Реала. В текущем сезоне защитник провел один поединок в составе команды.

Ранее сообщалось, что Вальядолид также заинтересован в подписании защитника Фламенго Рамона.