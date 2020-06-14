Франция

Французы намерены сохранить молодого хавбека в команде.

Руководство ПСЖ намерено вновь сесть за стол переговоров в полузащитником Адилем Аушишем о новом контракте, сообщает Telefoot.

Напомним, ранее клуб провел неудачный диалог о новом договоре с 17-летним футболистом, и теперь игрок может покинуть парижан в конце текущего сезона на бесплатной основе.

Аушиш уже успел провести за первую команду ПСЖ три официальных поединка, не подписав с командной полноценный профессиональный контракт.

Ранее сообщалось, что многие европейские клубы заинтересованы в услугах игрока, в том числе и лондонский Арсенал.