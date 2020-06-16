Франция

Нигериец присоединился к французскому клубу на постоянной основе.

Нападающий Мозес Симон стал игроком Нанта на постоянной основе, сообщает официальный сайт французского клуба.

"Канарейки" выкупили права на нигерийского вингера у Леванте. Сумма трансфера составила 5 млн евро, а сам игрок поставил подпись под четырехлетним контрактом с клубом.

Симон присоединился к Нанту в августе 2019-го из Леванте на правах аренды. В завершившемся сезоне 24-летний игрок провел 30 поединков в футболке "желто-зеленых", отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Нант объявил о подписании полузащитника Ливерпуля Педро Чиривельи.