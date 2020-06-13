Франция

Французский клуб усилился хавбеком Ливерпуля.

Полузащитник Ливерпуля Педро Чиривелья перешел в Нант, сообщает официальный сайт французского клуба.

Центральный хавбек поставил подпись под контрактом с "канарейками" до июня 2023 года. К клубу из Лиги 1 испанец присоединился на правах свободного агента.

Чиривелья находился в структуре Ливерпуля с 2013 года. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 7 поединков в футболке "красных", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вернет полузащитника Марко Груйича после двухлетней аренды в Герте.