Франция

Пол Митчелл получил место в структуре "монегасков".

Монако назначил нового спортивного директора Пола Митчелла. Он будет отвечать за спортивную политику основной команды "монегасков", академии клуба и Серкль Брюгге.

"Рад присоединиться к Монако. Хочется поблагодарить клуб за оказанное мне доверие. Также я хотел бы поблагодарить Ред Булл за те годы, которые провел в их составе.

Я с нетерпением жду возможности начать исполнять свои обязанности, а также познакомиться с командами, чтобы начать совместную работу над развитием проекта и разработкой долгосрочной философии для клуба", — приводит слова Митчелла официальный сайт клуба.

Напомним, что на специалиста ранее претендовал Манчестер Юнайтед.