Франция

Француз повесил бутсы на гвоздь в 31 год.

Давид Нгог в 2010 году, Getty Images

Давид Нгог в 2010 году, Getty Images

Французский нападающий Давид Нгог решил завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 31 года. Об этом сообщил официальный сайт литовского Жальгириса.

Воспитанник Пари Сен-Жермен за свою карьеру успел поиграть за многие европейские команды, среди которых Ливерпуль, Болтон, Суонси, Реймс, Паниониос, Росс Каунти и Гонвед.

Последним же клубом Нгога стал именно литовский Жальгирис, за который он провел 41 поединок, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

Кроме того, Давид Нгог защищал цвета молодежных сборных Франции разных возрастов, однако получить вызов во взрослую национальную команду ему так и не удалось.