Француз повесил бутсы на гвоздь в 31 год.
Давид Нгог в 2010 году, Getty Images
22 июня 2020, 11:45
Французский нападающий Давид Нгог решил завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 31 года. Об этом сообщил официальный сайт литовского Жальгириса.
Воспитанник Пари Сен-Жермен за свою карьеру успел поиграть за многие европейские команды, среди которых Ливерпуль, Болтон, Суонси, Реймс, Паниониос, Росс Каунти и Гонвед.
Последним же клубом Нгога стал именно литовский Жальгирис, за который он провел 41 поединок, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.
Кроме того, Давид Нгог защищал цвета молодежных сборных Франции разных возрастов, однако получить вызов во взрослую национальную команду ему так и не удалось.