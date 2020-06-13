Франция

Хавбек близок к переходу в клуб из Лиги 1.

Полузащитник Эвертона Морган Шнейдерлен может стать игроком Ниццы в ближайшее время, сообщает портал Nice Matin.

Ницца практически согласовала детали трансфера опорного хавбека и вскоре может завершить его приобретение. Сумма трансфера составит около 2 млн фунтов.

Ожидается, что 30-летний игрок прибудет в расположение "орлят" для прохождения медосмотра в начале следующей недели.

Шнейдерлен выступал в составе Эвертона с января 2017 года, перейдя из Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне полузащитник провел 18 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ницца также заинтересована в подписании защитника Олимпиакоса Константиноса Цимикаса.