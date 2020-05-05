Испания

Защитник продолжит карьеру в каталонской команде, так как сезон в Лиге 1 завершен досрочно.

Мусса Ваге вторую часть сезона проводил в Ницце – французский клуб арендовал его до 30 июня.

Как сообщил официальный сайт "орлят", 21-летний футболист возвращается в Барселону. У Ниццы была опция выкупа за 10 миллионов евро, но клуб решил не воспользоваться ею.

До приостановки чемпионата Франции, Ваге успел провести пять матчей за французскую команду.

Напомним, что сезон в Лиге 1 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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