Провансальцы следят за молодым французом.
Микаэль Кюизанс, Getty Images
27 июня 2020, 13:57
Полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс попал в сферу интересов Марселя, сообщает издание L'Equipe.
Провансальцы намерены укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно и попытаются заполучить молодого хавбека.
Кюизанс присоединился к Баварии летом 2019-го из гладбахской Боруссии за 12 млн евро. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами.
Действующий контракт француза с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что в подписании Кюизанса привлек внимание Милана.