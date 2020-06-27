Франция

Провансальцы следят за молодым французом.

Полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс попал в сферу интересов Марселя, сообщает издание L'Equipe.

Провансальцы намерены укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно и попытаются заполучить молодого хавбека.

Кюизанс присоединился к Баварии летом 2019-го из гладбахской Боруссии за 12 млн евро. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами.

Действующий контракт француза с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Кюизанса привлек внимание Милана.