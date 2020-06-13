Франция

Провансальцы заинтересованы в подписании колумбийского игрока.

Защитник Атлетико Сантьяго Ариас попал в сферу интересов Марселя, сообщает издание Mundo Deportivo.

Провасальцы планируют укрепить линию обороны в летнее межсезонье и готовы начать переговоры по колумбийскому фулбеку. В подписании 28-летнего игрока также заинтересованы Рома, Наполи и Интер.

Действующий контракт Ариаса с Атлетико рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне защитник провел 11 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Марсель близок к подписанию нападающего Ренна Мбайе Ньянга.