Англия

"Горожане" и туринцы оформили переходы Фелиша Коррейи и Пабло Морено.

Манчестер Сити и Ювентус провернули два трансфера практически за аналогичную сумму.

"Горожане" приобрели Фелиша Коррейу за 10,5 миллионов евро. Контракт подписан до 30-го июня 2025 года, сообщает официальный твиттер-аккаунт Манчестер Сити. Португалец действует на позиции правого вингера.

Туринцы, в свою очередь, за 10 миллионов евро подписали Пабло Морено. Соглашение рассчитано до 30-го июня 2024 года, отрапортовал официальный твиттер-аккаунт Ювентуса. 18-летний испанец действует на любой позиции в нападении.

Напомним, что ранее Ювентус провернул подобную сделку с Барселоной, заполучив Артура и отпустив Пьянича.