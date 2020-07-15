Франция

Руководство французского Лилля намерено выкупить бельгийский Мускрон.

В ближайшее время у Лилля появится "фарм-клуб" в Бельгии, где "доги" смогут "обкатывать" своих футболистов, не попадающих в состав — сообщает L'Equipe.

В сезоне-2019/20, завершенном в Бельгии досрочно из-за коронавируса, Мускрон финишировал 10-м, однако из-за финансовых проблем не смог пройти лицензирование на сезон-2020/21.

Немалую роль в интересе Лилля играет и то, что Мускрон находится от Лилля всего в 26-ти километрах, то есть ехать от бельгийского до французского города всего 15 — 25 минут (в зависимости от транспорта и его скорости).

В чемпионате Франции, который также был завершен досрочно, Лилль финишировал четвертым и выступит в сезоне-2020/21 в Лиге Европы.