Германия

Австрийский защитник ищет новый для себя вызов.

Переговоры Давида Алабы с Баварией о новом контракте затягиваются, игрок хочет перейти в Барселону, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что австриец хочет получать 20 миллионов евро в год. По мнению Алабы каталонцы удовлетворят его аппетиты. Однако Барселона хочет подписать Давида лишь следующим летом, когда у него закончится контракт с Баварией.

Алаба в этом сезоне провел 38 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ПСЖ также хочет подписать Алабу свободным агентом через год.