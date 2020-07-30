Австрийский защитник ищет новый для себя вызов.
Давид Алаба, getty images
30 июля 2020, 11:52
Переговоры Давида Алабы с Баварией о новом контракте затягиваются, игрок хочет перейти в Барселону, сообщает Sport.es.
Источник утверждает, что австриец хочет получать 20 миллионов евро в год. По мнению Алабы каталонцы удовлетворят его аппетиты. Однако Барселона хочет подписать Давида лишь следующим летом, когда у него закончится контракт с Баварией.
Алаба в этом сезоне провел 38 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что ПСЖ также хочет подписать Алабу свободным агентом через год.