Франция

Кроме Жана-Луи Гассе, "жирондинцы" назначили спортивным директором клуба Алена Роша.

Бордо окончательно согласовал все детали разрыва контракта с Паулу Соузой, которого на должности тренера сменит Жан-Луи Гассе — сообщил официальный сайт клуба.

Контракт с 66-летним, который уже работал в Бордо ассистентом Лорана Блана (2007-2010), подписали на два года.

Гассе начал тренерскую карьеру в 1985 году и работал с Монпелье (сначала ассистентом, а потом главным тренером), Каном, ПСЖ (ассистент), Эспаньолом (ассистент), Истром, национальной сборной Франции (ассистент), Сент-Этьенном (ассистент, затем главный).

Кроме главного тренера, Бордо назначил спортивного директора клуба — им стал Ален Рош.