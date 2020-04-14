Франция

На Matmut Atlantique Бордо ни разу не смог собрать аншлаг.

Руководство Бордо приняло решение сократить вместимость своего стадиона — сообщает Foot Mercato.

На открытом в 2015 году к Евро-2016 Matmut Atlantique Бордо ни разу не смог заполнить все 41 458 мест. В нынешнем сезоне на домашних матчах Бордо арена заполняется в среднем на 56,3%.

Для того, чтобы снизить затраты на содержание стадиона, количество зрительских мест будет снижено на 7 000.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.