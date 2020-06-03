Италия

Джозеф Дагроса вновь намерен инвестировать средства в футбольный клуб.

Американский бизнесмен Джозеф Дагроса хотел бы приобрести футбольный клуб Рома, в продаже которого заинтересован нынешний владелец Джеймса Паллотта. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

После того, как компания Дэна Фридкина не смогла договориться с Паллоттой о покупке Ромы, не захотев выплачивать требуемые 710 миллионов евро, переговоры, по всей видимости, больше не возобновятся.

Этой ситуацией планирует воспользоваться Дагроса, который уже имеет опыт инвестиций в футбольную сферу. В 2018 году он приобрел французский Бордо, однако продал клуб спустя всего 12 месяцев.

После этого Дагроса никогда не скрывал, что хотел бы инвестировать свои средства в другую футбольную команду. Американец сначала потерпел неудачу с Ньюкаслом, скорее всего проиграв конкуренцию консорциуму из Саудовской Аравии, а теперь обратил свое внимание на Рому.