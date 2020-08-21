Франция

Бразильский центрбек может остаться в Париже.

Центральный защитник Тиаго Силва, чей контракт с Пари Сен-Жермен истекает в конце текущего сезона, не исключил, что в конечном итоге останется в Париже.

"Судьба в наших руках. Клубу исполняется 50 лет, и это последний год моей сделки. От себя я сделал все, что только мог".

"Если у меня будет возможность продолжить выступления в ПСЖ, то мы обсудим это и примем лучшее решение", — приводит слова Тиаго Силвы официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что услуги 35-летнего бразильца предложили лондонскому Челси. Также появлялась информация, что Фиорентина предоставила Силве контракт.