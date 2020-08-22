Франция

Французский клуб договорился о трансфере форварда.

Нападающий Лестера Ислман Слимани может в ближайшее время стать игроком Ренна, сообщает портал Telefoot.

"Красно-черные" намерены укрепить атакующую линию перед следующим сезоном и попытаются подписать алжирского форварда. По информации источника, французский клуб уже согласовал условия сотрудничества с 32-летним игроком и могут подписать его в ближайшее время.

В прошлом сезоне Слимани выступал на правах аренды в Монако, где провел 19 матчей, отличившись девятью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Ренн также заинтересован в подписании полузащитника Сассуоло Жереми Бога.