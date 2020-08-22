Франция

Полузащитник решил еще на год остаться в нынешнем клубе.

Эдуардо Камавинга решил не покидать Ренн в ближайшее трансферное окно, несмотря на предметный интерес топ-клубов.

У меня еще два года по контракту. Я буду играть за Ренн в этом сезоне", — приводит слова полузащитника Goal.

Отметим, что на полузащитника нацелился Манчестер Юнайтед, который ищет усиление для средней линии.

В текущем сезоне 17-летний игрок провел 36 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.