Франция

"Россонери" заинтересованы в подписании вингера Сент-Этьена.

Полузащитник Сент-Этьена Денис Буанга попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Le 10 Sport.

Итальянский клуб хочет подписать габонского вингера в межсезонье и готов начать переговоры по нему. В приобретении 25-летнего игрока также заинтересованы Эвертон, Бетис и Валенсия, но "россонери" лидируют в борьбе за футболиста.

Действующий контракт Буанги с французским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 36 поединков в футболке "зеленых", забив 12 голов и совершив 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Милан начал переговоры с Челси по аренде Тьемуэ Бакайоко.