Франция

Парижский клуб всерьез нацелился на трансфер аргентинца.

ПСЖ приложит серьезные усилия, чтобы подписать нападающего Барселоны Лионеля Месси, сообщает издание Sport.

Месси намерен покинуть Барселону в это межсезонье, и парижане хотят воспользоваться этой ситуацией. Владельцы ПСЖ уже удобрили возможную сделку по аргентинскому форварду и готовы выделить деньги на его трансфер.

Спортивный директор "красно-синих" Леонардо уже связывался с представителями 33-летнего игрока, чтобы обсудить детали трансфера.

Действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Месси также заинтересован Ювентус.