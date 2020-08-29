Мадридский клуб хочет подписать форварда Барселоны.
Луис Суарес, Getty Images
29 августа 2020, 07:57
Нападающий Барселоны Луис Суарес попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание AS.
"Матрасники" планируют укрепить атакующую линию в межсезонье и попытаются подписать уругвайского форварда. В подписании 33-летнего игрока также заинтересован Ювентус.
Действующий контракт Суареса с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.
В минувшем сезоне нападающий провел 36 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 21 гол и совершив 12 ассистов.
Ранее сообщалось, что Атлетико также готов начать переговоры по нападающему Арсенала Александру Ляказетту.