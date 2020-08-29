Испания

Мадридский клуб хочет подписать форварда Барселоны.

Нападающий Барселоны Луис Суарес попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание AS.

"Матрасники" планируют укрепить атакующую линию в межсезонье и попытаются подписать уругвайского форварда. В подписании 33-летнего игрока также заинтересован Ювентус.

Действующий контракт Суареса с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 36 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 21 гол и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Атлетико также готов начать переговоры по нападающему Арсенала Александру Ляказетту.