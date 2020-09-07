Нидерландский нападающий может перебраться в другую команду.
Мемфис Депай, getty images
07 сентября 2020, 19:59
Лион собирается продать Депая из-за нежелания продлевать контракт, который истекает следующим летом, сообщает журналист Мохамед Бухафси.
Главным претендентом на нидерландского вингера остается Барселона. В игроке лично заинтересован Рональд Куман.
"Ткачи" не хотят отпускать Депая бесплатно, а потому готовы будут идти на уступки в цене трансфера.
В прошлом сезоне нидерландец провел 22 поединка, в которых отметился 15 голами и двумя ассистами.
Напомним, что в сделку по Депаю может войти защитник Барселоны Умтити.