Франция

Нидерландский нападающий может перебраться в другую команду.

Лион собирается продать Депая из-за нежелания продлевать контракт, который истекает следующим летом, сообщает журналист Мохамед Бухафси.

Главным претендентом на нидерландского вингера остается Барселона. В игроке лично заинтересован Рональд Куман.

"Ткачи" не хотят отпускать Депая бесплатно, а потому готовы будут идти на уступки в цене трансфера.

В прошлом сезоне нидерландец провел 22 поединка, в которых отметился 15 голами и двумя ассистами.

Напомним, что в сделку по Депаю может войти защитник Барселоны Умтити.