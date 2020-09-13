Франция

Французский нападающий желает покинуть стан парижан.

Килиан Мбаппе заявил Пари Сен-Жермен, что намерен уйти в конце этого сезона, чтобы продолжить карьеру в другом месте, сообщает The Times.

Источник утверждает, что предпочтительным вариантом продолжения карьеры для француза будет Ла Лига или АПЛ.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе провел 36 поединков, в которых отметился 30 голами и 19 результативными передачами.

Напомним, что на молодого нападающего претендует Реал, который как раз готов подписать Килиана летом 2021 года.