Французский нападающий желает покинуть стан парижан.
Килиан Мбаппе, getty images
13 сентября 2020, 11:26
Килиан Мбаппе заявил Пари Сен-Жермен, что намерен уйти в конце этого сезона, чтобы продолжить карьеру в другом месте, сообщает The Times.
Источник утверждает, что предпочтительным вариантом продолжения карьеры для француза будет Ла Лига или АПЛ.
В прошлом сезоне Килиан Мбаппе провел 36 поединков, в которых отметился 30 голами и 19 результативными передачами.
Напомним, что на молодого нападающего претендует Реал, который как раз готов подписать Килиана летом 2021 года.