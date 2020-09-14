Защитник Марселя ответил на обвинения со стороны нападающего ПСЖ Неймара.
Альваро Гонсалес, Марсель
14 сентября 2020, 07:29
В матче ПСЖ – Марсель (0:1) постоянно возникали какие-то стычки, а под конец игры все вылилось в потасовку с пятью удалениями. Среди прочих был удален и Неймар, который уверяет, что отвесил подзатыльник Альваро Гонсалесу, "потому что он расист".
Испанец, который по версии Неймара сказал "заткнись, еб**ая обезьяна", утверждает, что он не расист.
"Здесь нет места расизму. Чистая борьба со многими товарищами по команде и друзьями изо дня в день. Иногда нужно уметь проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка сегодня. Вперед, Марсель! Спасибо, семья", — написал Гонсалес в Твиттере.
Неймар отметил, что жалеет только о том, что "не дал мудаку в лицо".