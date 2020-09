В третьем туре чемпионата Франции Марсель обыграл ПСЖ 1:0, но главным в этот вечер был не футбол. На поле то и дело возникали стычки, что в итоге вылилось в три красных карточки для ПСЖ и еще две для Марселя.

Одним из удаленных игроков был и Неймар, который в конце игры отвесил подзатыльник игроку Марселя Альваро Гонсалесу.

"Я ударил Гонсалеса, потому что он расист", — объяснял Неймар четвертому арбитру после своего удаления.

После игры бразилец в Твиттере дал более развернутый комментарий по этой ситуации.

"Единственное, о чем я жалею – что не дал мудаку в лицо", — написал бразилец.

"ВАР запечатлил мою "агрессию", это легко. А теперь я хочу увидеть фото расиста, который назвал меня "MONO HIJO DE PUTA" (еб**ой обезьяной)... вот что я хочу увидеть! В чем дело? Я делаю "радугу" и вы меня наказываете... За маленький шлепок меня выгоняют с поля... А что насчет них? В чем дело?"

Говоря о "радуге", Неймар имеет в виду матч против Монпелье в феврале этого года. Тогда он выполнил одноименный финт и арбитр Жером Бризар, который судил и игру с Марселем, выдал ему желтую карточку за неуважение к сопернику.

Neymar Jr to the referee — “I am playing football” 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/l5AdmVCgp1