Франция

Скандал в чемпионате Франции продолжает набирать новые обороты.

В матче третьего тура Лиги 1 Марсель одержал минимальную победу в выездном матче с ПСЖ, однако эмоции вокруг этого поединка до сих пор не утихают. Игра завершилась массовой дракой с участием обеих команд, в результате чего пять футболистов получили красные карточки.

Причиной для стычки послужил конфликт между нападающим парижан Неймаром и защитником Марселя Альваро Гонсалесом. Бразильский форвард после матча заявил, что подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны испанца, и поэтому ударил его, не сдержав своих эмоций. Теперь обоим игрокам грозят длительные дисквалификации.

Впрочем, скандал набирает новые обороты, и уже обвинения посыпались в адрес самого Неймара. Испанский телеканал Gol нанял специалиста чтения по губам и предоставил расшифровку того, что говорил Неймар в адрес Гонсалеса.

Donc en décorticant les images qui innocentent pour le moment Álvaro González on s'aperçoit que Neymar aurait dit “Puto maricon“. Propos à caractère homophobe.



Alors #NeymarHomophobe ?pic.twitter.com/xscIvyI1kS — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393bis) September 16, 2020

Бразилец отличился гомофобными высказываниями и назвал игрока Марселя "гребаным п**ком". Теперь болельщики распространяют данный видеоролик в социальных сетях и обвиняют Неймара в гомофобстве. Интересно, что французское телевидение не обнаружило расистских высказываний в адрес бразильца от Альваро Гонсалеса.

Стоит также отметить, что ПСЖ поддержал Неймара в данной ситуации, а Марсель стал на сторону Гонсалеса, утверждая, что факта проявления расизма не было.