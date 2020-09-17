"Ткачи" хотят заполучить бразильского хавбека.
Лукас Пакета, Getty Images
17 сентября 2020, 10:35
Полузащитник Милана Лукас Пакета попал в сферу интересов Лиона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Французский клуб намерен укрепить среднюю линию до закрытия трансферного окна и попытается подписать бразильского хавбека. В ближайшее время "ткачи" намерены начать переговоры с представителями итальянского клуба.
Действующий контракт Пакета с Миланом рассчитан до июня 2023 года.
В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 27 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Лион отказался отпускать Бертрана Траоре в Астон Виллу.