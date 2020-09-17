Франция

"Ткачи" хотят заполучить бразильского хавбека.

Полузащитник Милана Лукас Пакета попал в сферу интересов Лиона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Французский клуб намерен укрепить среднюю линию до закрытия трансферного окна и попытается подписать бразильского хавбека. В ближайшее время "ткачи" намерены начать переговоры с представителями итальянского клуба.

Действующий контракт Пакета с Миланом рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 27 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Лион отказался отпускать Бертрана Траоре в Астон Виллу.