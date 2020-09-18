Франция

Парижане нуждаются во фланговом защитнике.

Пари Сен-Жермен хочет подписать защитника Ювентуса Маттиа Де Шильо, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Такая заинтересованность частично вызвана тем, что Хуан Бернат порвал крестообразные связки и пропустит длительный период.

Маттиа Де Шильо провел всего лишь 13 поединков в этом сезоне на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что приобретение итальянца также всерьез рассматривает Барселона.