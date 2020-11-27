Франция

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель ответил на критику в СМИ.

Томас Тухель считает, что журналисты понятия не имеют, что происходит в ПСЖ, но пытаются навязать свое видение состояния внутри команды.

"Я спокойно воспринимаю критику, но только когда она обоснована, – цитирует тренера официальный сайт ПСЖ. – Журналисты видят лишь внешнюю оболочку, а я нахожусь внутри команды, живу с ней каждое мгновение".

"Восприятие футбола, когда ты на поле и вне его — совершенно разные. Точно так же и в данной ситуации. А журналисты почему-то пытаются внушить мне, что именно их точка зрения правильная, и я должен ее принять".

"Не надо мне ничего рассказывать, я сам знаю, что происходит с командой лучше кого бы то ни было".

В чемпионате Франции ПСЖ потерпел два поражения, в том числе в последнем туре от Монако (2:3), но лидирует в турнирной таблице после 11-го тура.

Также два поражение у ПСЖ в Лиге чемпионов, где он делит второе-третье места с РБ Лейпциг.