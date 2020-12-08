Франция

Молодой игрок желает перейти в другой клуб.

Футболист Ренна Эдуардо Камавинга сказал своему агенту, что хотел бы покинуть французский клуб по окончанию сезона, сообщает AS.

Контракт игрока с Ренном истекает летом 2022 года, однако сообщается, что клуб не будет препятствовать уходу 18-летнего полузащитника. Трансферная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Камавинга провел в составе Ренна 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

За юным талантом пристально следят многие европейские топ-клубы, среди которых Реал, Ювентус и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что за подписание Камавинга также поборется Манчестер Юнайтед.