Франция

Бразильцу удалось избежать серьезного повреждения, но с возвращением на поле придется подождать.

Как сообщалось ранее, бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар получил очередное повреждение в результате грубого подката футболиста Лиона Тиаго Мендеша в очном противостоянии команд в рамках 14-го тура Лиги 1, в котором "ткачи" одержали победу (1:0).

Первоначальное медицинское обследование игрока показало отсутствие перелома в ушибленной левой лодыжке, однако, как сообщает французское издание L'Équipe, Неймару все равно придется пройти через длительный процесс восстановления.

Источник называет сроки в три недели, которые должны будут быть подтверждены на следующем обследовании, запланированном на среду, 16 декабря.

Таким образом, лидер атак ПСЖ пропустит игры своей команды против Лорьяна, Лилля, Страсбура, Сент-Этьена и Бреста. Возвращение Неймара ожидается аккурат к матчу за Суперкубок Франции между "красно-синими" и Марселем.