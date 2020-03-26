Англия

Французский форвард может станет заменой Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Нападающий Лиона Мусса Дембеле попал сферу интересов еще одного клуба из английской Премьер-лиги.

Как сообщает Le10Sport, Арсенал рассматривает вариант с подписанием 23-летнего француза, поскольку основной форвард команды Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Одна из проблем осуществления сделки — финансовые запросы "ткачей", которые не намерены расставаться с Дембеле. За своего футболиста они потребуют около 80 миллионов евро, что может стать неподъемной суммой для Арсенала в нынешних реалиях.

Помимо финансового аспекта, "канонирам" придется встретиться с серьезной конкуренцией в борьбе за Дембеле. Челси определил француза в качестве приоритетной трансферной цели на лето. Манчестер Юнайтед также заинтересован в игроке Лиона.

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