"Синие" намерены приобрести француза следующим летом.
Мусса Дембеле, Getty Images
17 марта 2020, 11:54
Нападающий Лиона Мусса Дембеле попал в сферу интересов Челси, информирует издание The Athletic.
Лондонский клуб намерен укрепить линию нападения следующим летом и попытается приобрести французского форварда. Руководство "синих" начнет переговоры с французским клубом, когда откроется летнее трансферное окно.
Действующий контракт Дембеле с Лионом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 42 поединка в футболке "ткачей", забив 22 гола и совершив 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что Челси также проявляет интерес к полузащитнику Хетафе Марку Кукурелье.
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