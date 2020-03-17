Англия

"Синие" намерены приобрести француза следующим летом.

Нападающий Лиона Мусса Дембеле попал в сферу интересов Челси, информирует издание The Athletic.

Лондонский клуб намерен укрепить линию нападения следующим летом и попытается приобрести французского форварда. Руководство "синих" начнет переговоры с французским клубом, когда откроется летнее трансферное окно.

Действующий контракт Дембеле с Лионом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 42 поединка в футболке "ткачей", забив 22 гола и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Челси также проявляет интерес к полузащитнику Хетафе Марку Кукурелье.

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