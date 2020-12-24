Франция

Аргентинец находится без клуба с 2019 года.

Новым главным тренером ПСЖ станет Маурисио Почеттино, об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, экс-тренер лондонского Тоттенхэма возглавит парижан, если не произойдет радикального изменения ситуации, что маловероятно.

Сейчас ПСЖ ведет переговоры с представителями Томаса Тухеля, которого, как сообщалось, уволили вчера вечером после победы над Страсбуром (4:0).

Отметим, что Почеттино находился без клуба с ноября 2019 года после ухода из Тоттенхэма.

На сегодняшний день ПСЖ идет на 3-м месте в чемпионате Франции, отставая на одно очко от Лиона и Лилля. В 1/8 финала Лиги чемпионов в результате жеребьевки ПСЖ встретится с Барселоной.