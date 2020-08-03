Фан-сектор

Читатель Football.ua Виктор Жигулин в рамках проекта Фан-сектор продолжает рассказывать о неожиданных победителях в ведущих европейских чемпионатах.

В шестой части цикла материалов о неожиданных чемпионах читатель Football.ua Виктор Жигулин рассказывает о триумфаторах чемпионатов Англии, Германии, Италии, СССР и Франции.

Ливерпуль - 1963/64

После того как Джон Хоулдинг был обвинен комитетом Эвертона в попытках нажиться на команде за счет аренды за свой стадион, он был уволен с поста президента клуба. Оставшись со стадионом, но без команды, Хоулдинг создал свой клуб, назвав его Эвертон Атлетик. Но футбольная ассоциация отказалась регистрировать клуб с таким названием. Тогда Джон решил назвать свою команду Ливерпуль. Все это происходило летом 1892 года. Ливерпуль начал играть в Ланкаширской лиге, а в сезоне 1893/94 принял участие во втором дивизионе Футбольной лиги. Сходу его выиграв, команда попала в первый дивизион, но сразу же его покинула. Кампанию 1896/97 Ливерпуль снова начинал в первом дивизионе. Через два года были выиграны серебряные медали, а в кубке во второй раз в истории был достигнут полуфинал, где только в четвертом матче команда проиграла Шеффилд Юнайтед 0:1.

В первом матче была ничья 1:1, во втором 4:4, а третий отменили из-за маленькой вместимости стадиона. В сезоне 1900/01 был покорен чемпионат страны. Через три года Ливерпуль вылетает во второй дивизион, но в том же сезоне выигрывает его. Сразу же после возвращения в высший свет во второй раз было выиграно чемпионство. Третий подобный успех пришел по результатам кампании 1921/22. В следующем году успех был повторен. Пятый чемпионский титул был добыт в первом послевоенном розыгрыше. В 1950 году Ливерпуль выходит в финал кубка Англии, а через 4 года отправляется во второй дивизион. Там пришлось сыграть 8 сезонов.

1 декабря 1959 года клуб возглавил 49-летний Билл Шенкли. В бытность игрока он сыграл почти 300 матчей в чемпионате в Престоне. В составе сборной Шотландии на его счету 7 матчей. Тренировать Билл начал в 1949 году, возглавив Карлайл Юнайтед, в котором и начинал карьеру игрока. Потом были еще 3 английских клуба, но ни с одним из них Шенкли успехов не добился. В том сезоне Ливерпулю не удалось повыситься в классе, и тренер устроил грандиозную перестройку состава (клуб покинули 24 футболиста). Кампанию 1962/63 клуб начал в первом дивизионе, где в итоге финишировал восьмым. Перед сезоном 1963/64 Шенкли публично заявил, что у него есть костяк команды для завоевания чемпионского титула. Все над ним только посмеивались…

А зря. В команде было 7 футболистов, имевших опыт выступления за сборную. 25-летний Иан Сент-Джон сыграл 19 матчей за сборную Шотландии, забив 7 голов. 30-летний Алан А'Курт провел 5 матчей за сборную Англии. Правда, в том чемпионате он не сыграл ни одного матча. Три матча в составе сборной Англии было на счету 26-летнего Гордона Милна. Еще 11 он сыграет по ходу того сезона. По два матча за Англию сыграли 26-летний Джеймс Мелиа и 25-летний Роджер Хант (2 гола). Всего за сборную на его счету 34 игры (18 голов), победа на ЧМ-66 и бронза на ЧЕ-68. В составе Ливерпуля он до сих пор является лучшим бомбардиром команды в чемпионате, забив 244 гола.

По разу за сборную сыграли 23-летний Томас Лоуренс (Шотландия) и 25-летний Джерри Берн (Англия). Так же стоит выделить дважды чемпиона Шотландии в составе Рейнджерс 24-летнего Уильяма Стивенсона. А 26-летний вратарь Джеймс Фарнел провел матч за Бернли в его чемпионском сезоне. В Ливерпуль он пришел в начале 1962 года и сразу стал основным вратарем. Но после травмы потерял свое место в составе. Сыграв 2 матча в чемпионате, в ноябре 1963 года он был продан в Арсенал. Он дважды становился чемпионом в составе двух команд, сыграв всего 3 игры.

Стартовал Ливерпуль с выездной победы 2:1 над Блекберном. В первых 7 турах было добыто лишь 7 очков (три домашних поражения по 1:2 и две выездных победы по 3:1 над Вулверхептоном и Челси). Затем еще 4 очка в 3 матчах (победа над Эвертоном 2:1), и после 10 туров команда шла на 9 месте, проигрывая 3 очка Тоттенхему, сыгравшему на матч меньше. После 15 туров 4 команды (в том числе и Ливерпуль) делили первое место, набрав по 19 очков. В 19 туре на выезде со счетом 1:0 был обыгран один из лидеров МЮ. После первой половины чемпионата Ливерпуль делил первое место с Тоттенхемом и Блекберном. На 2 очка отставал МЮ. Вторую половину команда начала с поражения 1:2 от Блекберна. В 29 туре Ливерпуль проиграл 1:3 Эвертону. Весну клуб встретил на 4 месте, проигрывая 5 очков Тоттенхему, но имея 4 матча в запасе. В 36 и 38 турах сначала на выезде, а потом дома с одинаковым счетом 3:1 был обыгран Тоттенхем.

В итоге за 5 матчей до финиша Ливерпуль единолично занимал первое место, опережая Эвертон на очко, МЮ на три, а Тоттенхем на пять. 4 апреля была добыта домашняя победа над МЮ 3:0. Эвертон проиграл, и отрыв увеличился до 3 очков. 18 апреля мерсисайдцы разбили Арсенал 5:0 и стали недосягаемыми для соперников.



Все 42 матча сыграли трое. Гордон Милн, забивший 3 гола, 21-летний Питер Томпсон (6 голов) и 21-летний Иан Каллаган (8 голов). По сегодняшний день последний является рекордсменом по сыгранным матчам за команду (857 матчей). На матч меньше сыграл лучший бомбардир команды и второй чемпионата Роджер Хант, забивший 31 гол. По 40 матчей в активе Томаса Лоуренса и Иана Сент-Джонсона (21 гол). Уильям Стивенсон провел 38 игр, а 26-летний Рой Йейтс – 36. Оба забили по одному голу. Забивший один гол 29-летний Ронни Моран сыграл 35 матчей, а Джерри Берн на матч меньше. Так же стоит отметить 15 голов в 20 матчах 21-летнего Альфреда Арроусмита.

В следующем сезоне Ливерпуль выступал в Кубке Чемпионов. В 1/16 без проблем был пройден исландский Рейкьявик (11:1 по сумме двух матчей), а в 1/8 бельгийский Андерлехт (3:0 дома и 1:0 на выезде). А вот в четвертьфинале был настоящий триллер. Оба матча с германским Кельном завершился вничью 0:0. Третий матч состоялся в Роттердаме. К 38-й минуте англичане вели 2:0, но немцы сумели свести матч вничью. В итоге судья подкинул монетку. Жребий оказался благосклонным к Ливерпулю. В полуфинале их ждал итальянский Интер. Дома англичане одержали победу 3:1, а в Милане уже к 10-й минуте проигрывали 0:2. Итог 0:3 и прекращение борьбы. В суперкубке Англии была ничья 2:2 с МЮ, и в итоге каждый клуб владел кубком по полгода. В чемпионате было лишь 7 место с 17 очковым отставанием от чемпиона. Но зато впервые в истории был выигран кубок Англии.

Хеми – 1963/64

В 1899 году в Лейпциге был создан футбольный клуб Британия. Через 20 лет он объединился с ФК Герта 05, и получил название Leipziger Sportverein 1899. В 1938 клуб был объединён с ТуРа и до 1945 года играл под этим названием. Потом он еще два раза менял свое название, пока в 1950 году не стал Хеми. А в сезоне 1950/51 команда достигла своего первого успеха, выиграв чемпионат ГДР. Но через 3 года клуб был расформирован в пользу другого клуба из Лейпцига – СК Локомотив, который и продолжил играть в чемпионате. По окончании кампании 1962/63 уже Локомотив был расформирован, а его место в чемпионате занимает Хеми.

Вновь созданную команду возглавил 54-летний Альфред Кунзе, до этого с 1958 года тренировавший тот самый Локомотив. Лучшим его достижением была бронза чемпионата 1960 года. Среди игроков можно выделить 24-летнего нападающего Бернда Баухшписса, выигрывавшего бронзу чемпионата с берлинским Динамо. Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата и сыграл один матч в составе сборной ГДР. 33-летний вратарь Гюнтер Буш с 1948 года выступал за Хеми и Локомотив, выиграв чемпионат 1950/51. В его активе было два матча за сборную. Но в этом сезоне он на поле так ни разу и не вышел.

Стартовал Хеми с домашней победы 2:0 над Висмутом. Семь стартовых матчей клуб прошел без поражений, одержав 4 победы. В 8 туре было поражение 0:1 от одного из лидеров – Эмпора. После победы и двух ничьих последовало поражение 0:2 от еще одного из лидеров – Форвертса. В итоге первый круг Хеми заканчивает на 3 месте. Отставание от Эмпора составляло 3 очка, а от Форвертса два. Проиграв 1:2 на старте второго круга Висмуту, команда одержала 5 побед подряд. Соперники же в этом промежутке сильно забуксовали. Эмпор набрал 4 очка, а Форвертс только два. Это позволило Хеми после 17 тура возглавить турнирную таблицу. В 21 туре была зафиксирована боевая ничья 3:3 с Эмпором.

За пять туров до финиша клуб опережал своих ближайших преследователей на 3 очка. В 22 туре Хеми сыграл вничью 1:1 с берлинским Динамо, позволив конкурентам немного подтянуться. В 23 туре была так же зафиксирована ничья 1:1 с претендентом на медали Карл-Маркс-Штадт. Отрыв от Эмпора сократился до одного очка. Два очка проигрывал Лейпциг. Форвертс и Карл-Маркс-Штадт проигрывали 4 очка. В 24 туре была добыта важнейшая победа 2:1 над одним из аутсайдеров Мотором из Цвикау. Два основных конкурента так же выиграли свои матчи. В предпоследнем туре Эмпор и Лейпциг сыграли между собой вничью 1:1, а Хеми победил 2:1 Форвертс. Реальным конкурентом остался только Эмпор. Оба оппонента в последнем туре играли против аутсайдеров и одержали победы.

Поз. Команда И В Н П Голы О 1 Хеми (Лейпциг) 26 13 9 4 38 - 21 35 2 Эмпор (Росток) 26 13 7 6 40 - 23 33 3 Лейпциг (Лейпциг) 26 12 8 6 34 - 27 32 4 Карл-Маркс-Штадт (Карл-Маркс-Штадт) 26 10 9 7 31 - 29 29 5 Форвертс (Берлин) 26 10 6 10 45 - 36 26 6 Мотор (Йена) 26 10 6 10 43 - 35 26 7 Мотор (Штайнах) 26 8 9 9 30 - 36 25 8 Динамо (Берлин) 26 9 6 11 35 - 34 24 9 Локомотив (Штендаль) 26 9 5 12 31 - 34 23 10 Висмут (Ауэ) 26 7 9 10 23 - 32 23 11 Ауфбау (Магдебург) 26 7 9 10 25 - 38 23 12 Мотор (Цвиккау) 26 7 8 11 37 - 41 22 13 Хеми (Галле) 26 8 6 12 24 - 35 22 14 Турбине (Эрфурт) 26 4 13 9 23 - 38 21



Все 26 матчей сыграли пять футболистов. 25-летний Вольфганг Бела забил 8 голов, 24-летний Дитер Шербарт отличился 6 раз, 25-летний Лотар Пахольски забил 5 голов, 26-летний Манфред Вальтер отличился один раз, а 25-летний Бернд Херцог голов не забивал. По 23 игры сыграли 22-летний Хорст Слабы и 25-летний Хайнц Херман. Лучший бомбардир команды Бернд Баухшписс забил свои 13 голов в 21 матче. По 19 матчей сыграли 22-летний Клаус Гюнтер и 25-летний Вольфганг Краузе.

В следующем сезоне Хеми дебютировал в Кубке Чемпионов, где уже в 1/16 без вариантов уступил венгерскому Дьеру (0:2 дома и 2:4 в гостях). В чемпионате клуб занял 3 место, проиграв чемпиону 6 очков. От второго места отрыв составил одно очко. В 1966 году Хеми выиграл кубок ГДР. Это было последнее достижение команды.

Болонья – сезон 1963/64

В 1908 году в Болонью приехал молодой паренек Эмилио Арнштейн. Он активно искал людей для игры в футбол. В итоге 3 октября возле пивной на улице Спадерье был организован клуб для занятия спортом под открытым небом, получивший название Туристический кружок Болоньи. Зимой 1910 года футбольный клуб вышел из кружка, став самостоятельной единицей. В его первом составе играл и участвовал в создании команды брат президента Реала Сантьяго Бернабеу – Антонио. Сначала Болонья играла в региональных лигах, но вскоре попала в лигу Север чемпионата страны. В сезоне 1920/21 клуб вышел в финал чемпионата, проиграв 1:2 Про Верчелли. Через 4 года Болонья становиться чемпионом, победив в финале римскую Альбу. Еще через 4 года успех был повторен. В 30-х годах в команде играли много футболистов из Южной Америки, что позволило в 1932 и 1934 годах выиграть кубок Митропы. В команду на руководящую должность приходит Ренато Далль'Ара, впоследствии ставший президентом Болоньи. Потом было еще 4 чемпионства. Все это происходило до второй мировой войны.

А вот после войны результаты пошли вниз. Болонья не могла подняться выше 4 места, но почти всегда была в первой десятке. Летом 1961 года клуб возглавил 56-летний Фулвио Бернардини. Будучи футболистом он играл за Лацио, Рому и Интер. В составе сборной Фулвио сыграл 26 матчей и стал бронзовым призером Олимпиады-28. Свою карьеру он завершил в команде Матер, где был играющим тренером. Потом Бернардини тренировал еще 5 итальянских клубов. С Фиорентиной была добыта победа в чемпионате, а с Лацио в кубке Италии. Бернардини был ярым приверженцем атакующей игры. Команда много забивала середнякам, но ничего не могла поделать с лидерами. Это не позволяло попасть даже на пьедестал. Но в 1962 году был выигран кубок Митропы. Бернардини говорил: "Сначала нужно научиться играть в футбол, а уже потом думать о титулах».

Перед стартом сезона в команде было 9 футболистов, имевших опыт игры в составе различных сборных. 19 матчей (4 гола) сыграл за сбоную ФРГ 24-летний Хельмут Халлер (всего будет 33 матча и 13 голов). Три из этих матчей были сыграны на ЧМ-62. Впоследствии он станет серебряным и бронзовым призером чемпионатов Мира. 14 матчей и 15 голов в составе сборной Дании было на счету 22-летнего серебряного призера ОИ-60 Харальда Нильсена. По разу он становился лучшим бомбардиром чемпионата Дании и Италии. Так же 14 игр (3 гола) в составе сборной Уругвая сыграл победитель Копа Америка 27-летний Эктор Демарко. Правда, в чемпионском сезоне он сыграл только 3 матча. 5 матчей (3 гола) за сборную Италии провел 23-летний Джакомо Булгарелли. Всего в сборной он сыграет 29 матчей (7 голов) и станет чемпионом Европы. 4 игры и 2 гола (всего 17 и 8) за сборную Италии отыграл 26-летний Эцио Паскутти. Так же 4 матча за Италию было на счету у 24-летнего Парида Тумбуруса. По три матча в составе сборной Италии сыграли 25-летний Романо Фольи и 26-летний Франческо Янич, выигрывавший с Лацио кубок Италии. Дважды за Италию сыграл 28-летний Уильям Негри.

Стартовала Болонья с ничьих 1:1 с Дженоа и 0:0 с Торино. Потом было 3 победы и битва с Миланом в 6 туре. Красно-синие вели 2:0, но из-за автогола Бруно Капра на 90-й минуте соперник вырвал ничью 2:2. В 10 туре россо-блу отстояли безголевую ничью с Интером. Но до этого было потеряно три очка с Сампдорией и СПАЛом. После 10 туров Болонья занимала 5 место, проигрывая лидирующему Милану 4 очка. А потом последовала 9-матчевая победная серия, начавшаяся с победы 3:0 над шедшей второй Виченцей. Ювентус был повержен со счетом 2:1.

Первый круг команда завершила второй, по разнице мячей уступая Милану. Интер отставал на 2 очка. А потом последовали 3 ничьи подряд с Аталантой, Фиорентиной и Моденой. Вот только миланские команды тоже понесли потери. Перед очной встречей с Миланом Болонья опережала его на одно очко. Красно-синие сумели победить 2:1.Отрыв от Интера составил два очка, а от Милана три. Но через три дня разразился скандал. Были озвучены результаты допинг-тестов матча против Торино, сыгранного 2 февраля. Их результаты показали наличие запрещенных препаратов в крови пятерых футболистов команды. Результат того матча аннулировали и с Болоньи сняли еще одно очко. Теперь уже Интер опережал Болонью и Милан на одно очко. Конечно же, последовали протесты и разбирательство в этом деле. Пока суть да дело чемпионат продолжался.

После 3 побед подряд Болонью ждал матч против Интера. У команд было одинаковое количество очков (Интер перед этим сыграл вничью 1:1 с Миланом). Атмосфера вокруг матча была накалена до предела, но матч прошел без серьезных инцидентов. Интер выиграл 2:1. Дальше обе команды одержали по 3 победы, а Милан взял только 3 очка. В 31 туре россо-блу оступились с Моденой (0:0). За три тура до финиша отставание было те самые три снятых очка. 4 мая поступила информация, что повторные пробы показали отрицательный результат. На целую неделю было отложено проведение 32 тура. 16 мая с Болоньи были сняты все обвинения и ей вернули очки. В таблице наступило двоевластие. В 32 туре оба конкурента сыграли в безголевые ничьи. Болонья с Ювентусом, а Интер с Лацио. В двух последних турах команды очков не теряли.

М Команда И В Н П Мячи О 1 Болонья 34 22 10 2 54 − 18 54 2 Интер Милан 34 23 8 3 54 − 21 54 3 Милан 34 21 9 4 58 − 28 51 4 Фиорентина 34 14 10 10 43 − 27 38 5 Ювентус 34 14 10 10 49 − 37 38 6 Виченца 34 13 10 11 34 − 36 36 7 Торино 34 9 17 8 32 − 32 35 8 Дженоа 34 10 10 14 33 − 34 30 9 Лацио 34 9 12 13 21 − 24 30 10 Катания 34 9 12 13 32 − 44 30 11 Аталанта 34 7 16 11 26 − 43 30 12 Рома 34 9 11 14 43 − 44 29 13 Мантова 34 6 17 11 28 − 39 29 14 Мессина 34 9 10 15 25 − 46 28 15 Сампдория 34 10 7 17 38 − 50 27 16 Модена 34 6 15 13 29 − 42 27 17 СПАЛ 34 6 12 16 28 − 39 24 18 Бари 34 6 10 18 20 − 43 22



Впервые в истории чемпионата судьба чемпиона должна была решиться в золотом матче. Матч запланировали провести 7 июня в Риме. 27 мая Интер в финале Кубка Чемпионов со счетом 3:1 обыграл мадридский Реал. Но Болонью ждал еще один удар. 3 июня во время встречи президентов клубов от сердечного приступа умер Ренато Далль'Ара, руководивший командой 30 лет. Было предложение перенести матч, но красно-синие решили играть 7 числа. На матч Болонья вышла в таком составе: Негри, Капра, Фурланис, Янич, Тумбурус, Павинато, Бульгарелли, Халлер, Фольи, Перани, Нильсен. Как это не странно, но более удрученными выглядели футболисты Интера. На 75-й минуте Факкетти забил в свои ворота, а 83-й Нильсен установил окончательный счет. 2:0 – но особой радости ни у кого не было…

По 34 матча в чемпионате провели Негри, Халлер (7 голов), Янич и 24-летний Карло Фурланис (1 гол). На матч меньше сыграл Фольи, забивший один гол. 8 голов в 32 матчах забил Булгарелли. Лучший бомбардир чемпионата Нильсен забил 21 гол в 31 игре. 28 матчей (6 голов) на счету 24-летнего Марино Перани и Парида Тумбуруса, забившего один гол. На матч меньше сыграл 29-летний Мирко Павинато. 8 голов в 25 матчах забил Паскутти.

В следующем сезоне Болонья дебютировала в Кубке Чемпионов. В 1/16 ее ждал бельгийский Андерлехт. Команды обменялись домашними победами (в Брюсселе 1:0, а в Болонье 2:1). Дополнительный матч проходил в Барселоне и завершился вничью 0:0. Судья кинул жребий, и дальше прошли бельгийцы. В чемпионате команда заняла 6 место, на 20 очков отстав от чемпиона Интера, набравшего те же 54 очка. Потом были серебро и бронза. Через 6 лет Болонья выиграл свой первый кубок Италии, повторив этот успех через 4 года.

Динамо (Тбилиси) – сезон 1964

18 апреля 1923 года в Москве было организовано общество Динамо. Постепенно в разных городах появлялись свои динамовцы. Осенью 1925 года очередь дошла и до Тифлиса (именно такое название тогда носил Тбилиси). Свой первый матч команда провела в январе 1926 года против бакинских одноклубников. В первом союзном чемпионате тбилисцы попали в первую лигу. Но уже во втором играли в высшей, где сразу же завоевали бронзу, уступив победившему Спартаку всего одно очко. Свой первый матч в высшей лиге грузины сыграли вничью 2:2 с киевскими одноклубниками. До войны клуб дважды становился серебряным призером чемпионата и дважды играл в финале кубка СССР. После паузы динамовцы продолжали радовать своих болельщиков результатами, дважды став вторыми и пять раз третьими. Команда постоянно финишировала в первой десятке. В кубке страны было два финала. А вот покорить вершину не получалось ни там ни там.

С 1962 командой руководил Михаил Якушин. В бытность игрока он 4 раза выигрывал чемпионат и раз кубок СССР. Он становился чемпионом и серебряным призером чемпионата и девятикратным обладателем кубка СССР по хоккею с мячом. Так же он был чемпионом СССР в классическом хоккее. В 1944 году он начал тренировать московское Динамо. Шесть раз он приводил команду к чемпионству и один раз к победе в кубке страны. Якушин руководил и сборной Союза. В 1950-53 годах он уже руководил тбилисцами. Под его руководством Динамо два раза завоевало бронзу и раз серебро чемпионата СССР. Состав команды был довольно сильным.

28-летний Слава Метревели выиграл ЧЕ-60, играл на ЧМ-62. В сборной на его счету было 22 матча и 5 голов (всего 48-11). В составе Торпедо он становился чемпионом и дважды серебряным призером чемпионата, а так же обладателем кубка СССР. 27-летний Михаил Месхи так же выигрывал ЧЕ-60 и играл на ЧМ-62. В сборной к тому моменту на его счету было 22 матча и 3 гола (всего 35-4). В составе тбилисцев дважды выигрывал бронзу чемпионата. 28-летний Серго Котрикадзе был в заявке сборной СССР на ЧМ-62, но за сборную так и не сыграл. На его счету две игры за олимпийскую сборную. В 1962 году был признан лучшим вратарем года СССР. В составе Динамо у него было две бронзы. Так же по две бронзовых медали чемпионата имели 27-летние Владимир Баркая, Джемал Зейнклишвили и Шота Яманидзе. На счету последнего был финал Спартакиады народов СССР-56 в составе Грузинской ССР. Так же две бронзы было и у 28-летнего Бориса Сичинавы. Бронзовая медаль была у 20-летнего Георгия Сичинавы, которую он получил в возрасте 18 лет. Он является рекордсменом СССР, сыграв 118 матчей не достигнув 21 года. На его счету будет 8 матчей в составе сборной и участие на ЧМ-66. Он выделялся хулиганским поведением как на поле, так и вне его. В 1969 был осужден за изнасилование. Так же одна бронза была в активе 27-летнего Ильи Датунашвили. 22 сентября 1966 года он забьет 5 голов за матч Арарату, повторив рекорд Евгения Шелагина 1938 года.

Стартовали динамовцы с домашней победы 1:0 над Спартаком. Первые пять матчей чемпионата клуб проводил дома и набрал в них 9 очков, пропустив первый гол в 5 туре от Крылья Советов (1:1). После 6 туров тбилисцы единолично лидировали, опережая Торпедо и Спартак на 2 очка. В 7 туре грузины проиграли 1:3 в Москве Динамо, пропустив два гола из-за ошибок вратаря, но продолжили возглавлять таблицу. Но через пару дней был уволен Якушин. В своей книге он писал: "В Тбилиси завел такое правило: ровно за неделю до начала сезона проводить товарищеский матч с какой-либо приезжей командой на стадионе Динамо… Назначил я за неделю до старта чемпионата 1964 года игру с московским Динамо. Когда подошел срок матча, в республиканском спорткомитете говорят, что игра будет проведена не на Динамо, а на стадионе Буревестник. Спрашиваю: "Почему?" Отвечают: "У нас есть свои соображения". Я говорю: "На Буревестнике играть не будем", — и раскланиваюсь. Кто победил? Не я. Матч состоялся на Буревестнике, но без моего участия. Отношения с руководителями спорткомитета обострились до предела, и я посчитал, что в такой обстановке продолжать работать мне нет смысла".

Руководство первые 7 туров подыскивало замену, и с 1 мая клуб возглавил Гавриил Качалин. Именно он заменил Якушина у руля сборной в отборочных матчах ЧЕ-60, приведя команду к чемпионству. Качалин руководил сборной и на ЧМ-62, где проиграл Чили в 1/4 и был уволен. Старт у руля тбилисцев у него не удался (1 очко в 3 матчах). Но и конкуренты теряли очки. После 10 туров Динамо, Торпедо, Спартак и Шахтер имели по 12 очков. Но грузины сыграли на матч больше конкурентов. В конце мая высшая лига ушла на месячный перерыв, во время которого сборная СССР завоевала серебро Чемпионата Европы. Футболистов из Тбилиси в ней не было.

После возобновления чемпионата динамовцы сыграли вничью 1:1 с Торпедо. Затем было взято 7 очков из 8, что позволило динамовцам завершить первый круг на втором месте, отставая от Торпедо на одно очко. Потом была ничья 1:1 в матче 28 тура с киевлянами и поражение 1:4 от ЦСКА в матче 19 тура. И только потом был сыгран 18 тур, в котором грузины обыграли Спартак 1:0. Потом последовали три ничьи подряд и победа 2:1 над московским Динамо. После 25 туров тбилисцы шли вторыми, отставая на два очка от Торпедо. 22 октября автозаводцы были обыграны со счетом 3:1. Это позволило сократить отрыв до одного очка, но у динамовцев было на игру меньше. 26 октября москвичи переиграли 2:0 Крылья Советов, а грузины потеряли очко в Алма-Ате с Кайратом (0:0). Через 4 дня динамовцы теряют очко в Кутаиси (1:1 с Торпедо), но и москвичи не сумели переиграть киевское Динамо (1:1). 4 ноября оба оппонента одержали победы. Через 4 дня грузины проводили перенесенный матч 23 тура против Шинника. Победив 3:1, Динамо сравнялось по очкам с Торпедо.

N Команда И В Н П Мячи О 1 "Динамо" (Тбилиси) 32 18 10 4 48-30 46 2 "Торпедо" (Москва) 32 19 8 5 52-19 46 3 ЦСКА (Москва) 32 16 11 5 49-23 43 4 СКА (Ростов-на-Дону) 32 16 6 10 40-28 38 5 "Шахтер" (Донецк) 32 13 11 8 35-26 37 6 "Динамо" (Киев) 32 10 16 6 42-29 36 7 "Динамо" (Москва) 32 12 10 10 33-31 34 8 "Спартак" (Москва) 32 12 8 12 34-32 32 9 "Динамо" (Минск) 32 7 17 8 24-21 31 10 "Крылья Советов" (Куйбышев) 32 7 14 11 24-35 28 11 "Зенит" (Ленинград) 32 9 9 14 30-35 27 12 "Нефтяник" (Баку) 32 8 11 13 25-30 27 13 "Торпедо" (Кутаиси) 32 10 7 15 20-37 27 14 "Волга" (Горький) 32 7 13 12 19-38 27 15 "Кайрат" (Алма-Ата) 32 8 10 14 23-27 26 16 "Шинник" (Ярославль) 32 6 9 17 20-48 21 17 "Молдова" (Кишинев) 32 6 6 20 15-44 18



Как и в Италии, судьба чемпионства должна была решиться в золотом матче, который состоялся 18 ноября в Ташкенте. На матч грузины вышли в таком составе: Котрикадзе, Б.Сичинава, Рехвиашвили, Зейнклишвили, Цховребов, Г.Сичинава, Яманидзе, Датунашвили, Баркая, Метревели, Месхи. Обе команды играли быстро и имели достаточно моментов чтобы забить гол. На 55 минуте в своей штрафной ошибается Рехвиашвили, и Щербаков выводит москвичей вперед. Тбилисцы обрушили шквал атак, и на 71 минуте Датунашвили прямым ударом с углового сравнял счет. Основное время так и завершилось. В дополнительное время грузины лучше использовали свои моменты, забив 3 гола (Датунашвили, Месхи и Метревели). Победа 4:1 позволила Динамо впервые в истории выиграть чемпионат.

Все 33 матча в сезоне сыграли Метревели (12 голов) и Г.Сичинава (2 гола). На матч меньше провели Баркая (9 голов) и 26-летний Гурам Цховребов. Зейнклишвили сыграл на матч меньше. 30 игр на счету Б.Сичинавы (3 гола) и Яманидзе (2 гола). Лучший бомбардир команды Датунашвили (13 голов) провел 24 игры. Столько же на счету Месхи (6 голов). На матч меньше сыграл Котрикадзе. Так же стоит отметить 9 сыгранных матчей 21-летнего Муртаза Хурцилавы. Впоследствии он сыграет 69 матчей (6 голов) в составе сборной СССР, дважды сыграет на Чемпионатах Мира, а в 1972 году выиграет бронзу Олимпиады и серебро Чемпионата Европы.

Осенью того года Хрущев был отстранен от власти, а его место занял Брежнев. В честь 25-летия победы в Великой Отечественной, он разрешил советским клубам играть в еврокубках. Но ответственность за результат никто не снимал. Партийное руководство в очередной раз перестраховалось, отправив лишь киевское Динамо в Кубок Кубков, посчитав его намного слабее Кубка Чемпионов. Грузинам пришлось еще подождать своего дебюта в Европе. В чемпионате они заняли 6 место, проиграв победившему Торпедо 15 очков.

Нант – сезон 1964/65

Клуб был основан в 1943 году путем слияния нескольких команд города для создания конкурентоспособной команды. Инициатором был Марсель Сопен, тогдашний президент клуба Меллине. В 1945 году Нант получил профессиональный статус. Уже в следующем году клуб получил право играть в Лиге 2, где и выступал без особых успехов 15 лет. Высшим достижение в кубке Франции была стадия 1/16.

В 1960 году команду возглавил 43-летний Хосе Аррибас. Он родился в Испании, но в возрасте 14 лет вынужден был покинуть страну, отправившись во Францию. До 1952 года он играл в команде Ле Ман. Сразу после завершения карьеры начал тренировать Сен-Мело, а потом Нуайен-сюр-Сарт. Уже в третьем сезоне под его руководством Нант занял второе место в Лиге 2, что дало право попробовать свои силы в Лиге 1. По результатам первого сезона 1963/64 клуб занял 8 место. А в кубе Франции достиг полуфинала, проиграв 0:2 Бордо. Среди футболистов выделялся только 30-летний Роберт Сятка. В составе Реймса он 4 раза становился чемпионом, по два раза выигрывал серебро и бронзу чемпионата, и раз кубок Франции. В его активе так же был матч в составе сборной Франции в полуфинале ЧЕ-60.

Старт в чемпионате был тот еще. В первом туре их ждал выезд к прошлогоднему серебряному призеру Монако. Монегаски выиграли 4:1. А во втором туре Нант дома принимал действующего чемпиона Сент-Этьен. Канарейки неожиданно выиграли 4:1. В 8 туре на выезде со счетом 3:0 был обыгран и бронзовый призер прошлого чемпионата Ланс. Правда, в 7 туре было поражение 0:2 от одного из лидеров текущего чемпионата Нима. После 10 туров Нант с 12 очками занимал 3 место, на очко отставая от Нима и Лиона. В следующих 7 турах было набрано ровно половина возможных очков. С Лионом была выездная ничья 1:1. Первый круг Нант завершил на 5 месте, на два очка отставая от лидирующих Лиона и Валансьена, которому проиграли 1:2 в 12 туре. На очко выше были Сошо и Бордо. Как видим, конкуренты так же не впечатляли стабильностью.

Второй круг Нант начал с поражения 0:2 от Сент-Этьена. В 22 туре со счетом 2:0 был обыгран лидирующий Бордо. После 25 туров Нант шел четвертым, проигрывая 2 очка Страсбуру и очко Бордо. В 27 туре был повержен Валансьен 1:0. А так как лидирующий Бордо проиграл 0:2 Лиону, то Нант впервые возглавил турнирную таблицу. Но уже в следующем туре последовал разгром 0:4 от Ренна. Но Страсбур так же проиграл (все тому же Лиону), а Бордо сыграл вничью с Тулузой. За 5 туров до финиша три клуба (Нант,Страсбур и Бордо) делили первое место, набрав по 35 очков. На 3 очка отставали Валансьен и Лион. В 30 туре Нант сыграл вничью 2:2 с одним из аутсайдеров Седаном. Но Страсбур проиграл 1:3 Тулузе, а Бордо Лансу 2:3. Так же проиграл и Лион, а вот Валансьен сумел победить. В 31 туре Нант снова сыграл вничью. На этот раз 1:1 с Страсбуром. Бордо, обыграв 3:0 Ним, догнал Нант. На очко отставали Валансьен и Страсбур.

В 32 туре канарейки обыграли Лион 3:0. Из конкурентов очки потерял только Страсбур, проигравший аутсайдеру Анжеру. В 33 туре Нант на выезде справился с Тулоном 1:0. Но и конкуренты очков не теряли. В последнем туре оба оппонента сыграли вничью, а Нант сумел сломить сопротивление Монако – 2:1.

М Команда И В Н П Мячи О 1 Нант 34 16 11 7 66 − 45 43 2 Бордо 34 16 9 9 43 − 32 41 3 Валансьен 34 14 12 8 52 − 30 40 4 Ренн 34 15 8 11 67 − 48 38 5 Страсбур 34 13 12 9 56 − 46 38 6 Лион 34 13 10 11 46 − 50 36 7 Сент-Этьен 34 13 9 12 48 − 43 35 8 Ланс 34 12 11 11 55 − 61 35 9 Лилль 34 10 14 10 57 − 48 34 10 Сошо 34 13 8 13 49 − 45 34 11 Тулуза 34 12 9 13 50 − 52 33 12 Монако 34 13 7 14 41 − 45 33 13 Анже 34 12 7 15 44 − 51 31 14 Седан 34 11 8 15 51 − 58 30 15 Стад Франсе 34 9 12 13 40 − 52 30 16 Руан 34 12 6 16 31 − 48 30 17 Ним Олимпик 34 13 3 18 42 − 58 29 18 Тулон 34 9 4 21 31 − 57 22



По 33 матча в чемпионате сыграли три футболиста. 24-летний Роберт Будзински в 1965 году дебютировал в сборной, где провел 11 матчей и играл на ЧМ-66; 25-летний Даниэль Эот и 26-летний Гилберт Ле Ченадек, забивший 3 гола. Ставший впоследствии лучшим бомбардиром Нанта, 21-летний Бернар Бланше провел 32 матча и забил 7 голов. Столько же матчей на счету лучшего бомбардира чемпионата (24 гола) 23-летнего Жака Симона, дебютировавшего в 1965 году за сборную (15 матчей – 1 гол) и сыгравшего на ЧМ-66. По 29 матчей сыграли 29-летний Рамон Мюллер (6 голов) и 26-летний Жан-Клод Суодо (3 гола). На два матча меньше сыграли 23-летний Габриэль Де Мишель и 22-летний Рафаэль Сантос, забивший 9 голов. 7 голов в 26 матчах забил 24-летний Садек Бухалфа. Роберт Сятка сыграл 22 гола.

В следующем сезоне Нант сыграл в Кубке Чемпионов. Уже в первом раунде французы уступили югославскому Партизану (0:2 на выезде и 2:2 дома). В чемпионате команда снова становиться чемпионом. В дальнейшем Нант показывал как успешные результаты, так и не очень.

Продолжение следует…

Виктор Жигулин, читатель Football.ua

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