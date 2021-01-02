Франция

Польский нападающий может перебраться в Лигу 1.

Марсель рассматривает возможность приобретения нападающего Аркадиуша Милика, сообщает Gazzetta dello Sport.

В конце этого сезона у поляка закончится контракт, а потому неаполитанцы намерены продать его в январе, чтобы получить хоть какие-то деньги.

По данным авторитетного статистического портала Transfermarkt, текущая стоимость Милика составляет 27 млн евро.

Напомним, что среди претендентов на Милика был Атлетико, но испанский клуб не собирается платить за 26-летнего форварда, который ни разу не появлялся на поле в текущем сезоне, 15 миллионов евро.