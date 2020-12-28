Испания

Польский нападающий намерен досрочно прекратить отношения с Наполи, в то время как испанец не желает больше выступать за мадридский клуб.

Как сообщалось ранее, нападающий мадридского Атлетико Диего Коста выразил желание досрочно завершить свои выступления за "матрасников" по "личным причинам", однако клуб из столицы Испании, по всей видимости, был готов к подобному повороту событий.

Как сообщает испанское ежедневное издание Diario AS, Атлетико уже нашел кандидатуру, которая способно восполнить возможную потерю Диего Косты. Ею стал польский нападающий неаполитанского Наполи Аркадиуш Милик, который ранее был исключен из заявки клуба на сезон и выставлен на трансферный рынок в результате неудачных переговоров о продлении контракта.

Источник сообщает, что у президента "южан" Аурелио Де Лаурентиса перед Рождеством состоялась встреча с представителями поляка, на которой они узнали цену, которую будет запрашивать за своего игрока Наполи — 18 млн евро, при том, что действующее соглашение истекает в конце июня 2021 года.

По данным портала Transfermarkt, текущая стоимость Милика составляет 27 млн евро.

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