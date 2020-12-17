Италия

Неаполитанцы выдвинули свои требования.

Ювентус и Атлетико по-прежнему не оставляют попыток заполучить нападающего Наполи Аркадиуша Милика.

Как сообщает Goal, неаполитанцы хотят получить за польского футболиста сумму порядка 15 миллионов евро.

Соглашение Милика с Наполи действительно до лета 2021-го года. В этом сезоне он не провел ни одного поединка за свой клуб.

Напомним, что ранее в борьбу за нападающего включились сразу несколько европейских клубов высокого уровня.