Неаполитанцы выдвинули свои требования.
Аркадиуш Милик, getty images
17 декабря 2020, 21:10
Ювентус и Атлетико по-прежнему не оставляют попыток заполучить нападающего Наполи Аркадиуша Милика.
Как сообщает Goal, неаполитанцы хотят получить за польского футболиста сумму порядка 15 миллионов евро.
Соглашение Милика с Наполи действительно до лета 2021-го года. В этом сезоне он не провел ни одного поединка за свой клуб.
Напомним, что ранее в борьбу за нападающего включились сразу несколько европейских клубов высокого уровня.