Испания

Мадридцы не готовы платить за игрока запрашиваемую сумму.

Нападающий Наполи Аркадиуш Милик не перейдет мадридский Атлетико в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Фабрицио Романо, поляка не будет в Мадриде из-за финансовых запросов неаполитанского клуба.

Атлетико попросту не собирается платить за 26-летнего форварда, который ни разу не появлялся на поле в текущем сезоне, 15 миллионов евро.

Футболиста могут выставить на трансфер, так как он не хочет продлевать сотрудничество с Наполи. Его контракт действует до лета 2021 года.

"Матрасники", в свою очередь, разорвало контракт с Диего Костой и ищет замену футболисту на его позицию.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложен