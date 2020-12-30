Мадридцы не готовы платить за игрока запрашиваемую сумму.
Аркадиуш Милик, Getty Images
30 декабря 2020, 14:55
Нападающий Наполи Аркадиуш Милик не перейдет мадридский Атлетико в зимнее трансферное окно.
По информации журналиста Фабрицио Романо, поляка не будет в Мадриде из-за финансовых запросов неаполитанского клуба.
Атлетико попросту не собирается платить за 26-летнего форварда, который ни разу не появлялся на поле в текущем сезоне, 15 миллионов евро.
Футболиста могут выставить на трансфер, так как он не хочет продлевать сотрудничество с Наполи. Его контракт действует до лета 2021 года.
"Матрасники", в свою очередь, разорвало контракт с Диего Костой и ищет замену футболисту на его позицию.
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